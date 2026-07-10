马湾珀丽湾 百万靓装3房1套 览汲水门海景｜睇楼王

马湾大型屋苑珀丽湾向来以高私隐度与亲近大自然见称，今日带大家参观屋苑23座中层C室，实用面积837方呎，采3房1套间隔，单位卖点极多，除了坐拥市场罕有的汲水门全海景外，屋主更斥资百万全屋豪装，实属区内极其优质的罕有放盘。

步入修长工整的厅堂，客饭厅分区泾渭分明，空间感十足且极易布局。全屋室内设计极具品味，以木系为视觉主题。近大门位置规划为开放式厨房连饭厅，时尚的高枱配置高脚椅，兼作备餐区，墙身更贴心装有电视，尽显现代生活格调。

837呎采长厅开则

客厅区域空间宽敞，可轻松容纳L形大型沙发，电视主墙则度身订造了满墙的隐藏式收纳柜，将储物功能发挥到极致。厅堂设有大面落地玻璃外接观景露台，放眼望去便是震撼的汲水门全海景，景致辽阔舒泰。

每间睡房开则四正实用，布置风格与大厅的木质温馨调性呼应。

必睇靓位

罕有汲水门全海景

3房1套连露台

屋主斥资百万装修

设有大型住客会所

放盘单位资料

物业名称：珀丽湾

地址：马湾珀丽路8号

楼龄：21年

单位：23座中层C室

实用面积：837方呎

间隔：3房1套

叫价：1000万

呎价：11947元

代理行：美联物业

相片由代理行提供