肇辉台满辉大厦 3房套进驻名校网 斥资品味翻新｜睇楼王

满辉大厦坐落东半山肇辉台，环境清幽翠绿，设专线小巴，往返湾仔、铜锣湾及中环等，出入便捷。是次介绍低层单位，实用面积1036方呎，3房2浴设计，设齐全厨房及入墙衣柜等，是家庭自住的理想之选，现叫价2000万。

屋主已斥资翻新，特设齐全厨房及入墙衣柜等各项装置与配件。推门入室，即见宽敞厅堂，一室设计雅致，间隔实用，大厅以木地板铺设，设假天花渗灯，光线柔和舒适。大厅空间宽敞通透，配合落地玻璃窗优势，让自然光充裕。

全屋多窗采光

放盘采3房2浴，主人房设特色假天花，设计时尚，配以柔和渗灯，可控室内光间，别具气氛，屋主摆放了寝具后，还保留一定活动空间。浴室方面，设多面收纳柜，储物空间充足。

满辉大厦由3座楼宇组成，共有96个单位。屋苑拥小学12名校网，湾仔区中学校网，区内名校林立。

必睇靓位

东半山肇辉台豪宅地段

小学12名校网

3房2浴，开则实用

设齐全厨房及入墙衣柜

放盘单位资料

物业名称：满辉大厦

地址：肇辉台11号

楼龄：52年

单位：低层

实用面积：1036方呎

间隔：3房2浴

叫价：2000万元

呎价：19305元

代理行：OKAY.com 屋企

相片由代理行提供