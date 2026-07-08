九龙城住宅地盘市值1.8亿 投资者卢华放售

九龙城受惠于启德发展区，前景看高一线，但面对市况调整，老牌家族亦劈价放售住宅地盘。资深投资者卢华持有的侯王道住宅地盘，委托仲量联行与莱坊标售，市场估值约1.8亿，对比4年前意向价大减40%。

较4年前大减40%

九龙城侯王道93至95号住宅地盘，面积约3042方呎，最大可建楼面面积约27378方呎，规划为「住宅（甲类）2」用途，交吉出售，截标日期8月18日。该项目由卢华家族早年收购，并完成拆卸，2022年首度放售，正值楼市余温，开价高达3亿，2025年2月再度推售，因应市况减至1.95亿，最新进一步缩水至1.8亿，楼面呎价约6575元。

楼面呎价约6575元

短短4年间地皮身价蒸发1.2亿，跌幅高达40%，虽然价格下跌，但卖点没有「打拆」，物业坐落于41名校网，是家长力争的神级校网，附近名校林立。步行至港铁站仅需5分钟，出行极其方便。

仲量联行资本市场部资深董事潘静仪指，九龙城区潜力持续释放，上月区内太子道西「Smart A 荟学坊」全幢商厦以约3亿易手，楼面呎价约7439元，买家看中其重建或改装作学生宿舍的潜力。莱坊执行董事兼大中华区私人客户主管麦子兴补充，该地皮交吉出售，发展商「即买即开工」，省去收购的麻烦。