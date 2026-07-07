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西半山芝兰台 1156呎2房新派靓装 进驻名校地段｜睇楼王

笋盘推介
更新时间：10:28 2026-07-07 HKT
发布时间：10:28 2026-07-07 HKT

西半山干德道头段名厦林立，向来以高实用率与享名校网优势见称，传统华厦芝兰台便是其中之一。今日带大家走访项目一个中层放盘，实用面积1156方呎，采2房2浴室开则，屋主已斥资翻新全屋，特别换上迎合现代家居潮流的时尚开放式厨房。

甫入单位，空间感令人眼前一亮。阔落的客饭厅铺设了实木地板，配上纯白墙身与大面积落地玻璃窗，营造出极佳的空间感与通透度，全屋设计细节考究，将现代美学融入生活。

1156呎2房2浴室开则

厅堂一隅采开放式厨房设计，除配备西式焗炉等齐全设备外，更特设大型料理中岛枱及酒柜。落地玻璃趟门步出，为景观露台，主要望西半山一带景致。

特别一提，公共区域装有遥控电动卷帘，主人房更设有活动式隔板，可完全遮挡窗外光线。当中主人房空间宽敞，可容纳特大双人床。

必睇靓位

  • 属小学11名校网
  • 2房2浴设计，间隔实用
  • 单位全新翻新，迎合现代家居潮流
  • 连车位放盘

放盘单位资料

物业名称：芝兰台
地址：西半山干德道5号
楼龄：55年
单位：中层
实用面积：1156方呎
间隔：2房2浴
叫价：租：73500元
           售：2600万
呎价：租：64元
           售：22491元
代理行：OKAY.com屋企
相片由代理行提供

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