葵涌葵星中心遗产盘328万拍卖 低估价15%

葵涌区内工商业与生活配套齐全多元，无论在此生活或工作都十分便利。区内蓝筹屋苑葵星中心一个高层遗产盘，近日以328万开拍，较银行估价低出约15%，呎价约8564元。

环亚拍卖行发言人表示，葵涌葵星中心A座17楼7室，面积383方呎，采2房间隔。

较银行估价低15%

业主早于1982年购入上述单位，持货至今约44年，现时属遗产货，开拍价328万，对比银行估价约385万，开价低出57万，幅度约15%，折合呎价约8564元。物业将于本周二（7日）拍卖，同场共有约56项物业可供竞投。

距港铁站7分钟步程

位于和宜合道3号的葵星中心于1981年开始入伙，项目共设有2座，提供384个单位，面积介乎369至518方呎。屋苑交通相当方便，步行前往最近的港铁葵兴站，最快仅需约7分钟步程；此外，屋苑邻近设有多个巴士站，路线网络覆盖观塘、荃湾、蓝田等港九新界多个地区。

在校网方面，该屋苑小学校网为64校网。相比起邻近竞争激烈的65「神级」校网，64校网内的小学表现大多较为平均，家长面对的竞争压力相对较低。

不过，网内学府的整体学术表现依然扎实，且重视多元发展，深受区内家长信赖，其中包括圣公会主爱小学、石篱天主教小学及石篱圣若望天主教小学等。

属小学64校网

至于中学校网则属于葵青区，区内名校林立，网罗不少顶级英文中学，且普遍重视学术与创科、语文与文化交流，能全方位发展学生潜质。其中，圣公会林护纪念中学、中华传道会安柱中学及保禄六世书院等，均为区内传统名校。

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