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观塘冠天阁业主盘350万拍卖 低估价16%

笋盘推介
更新时间：10:49 2026-07-06 HKT
发布时间：10:49 2026-07-06 HKT

观塘作为九龙东核心商业区，社区配套及基建发展成熟。区内甲厦商场林立，传统工厦内亦隐藏着食肆与特卖场，价钱亲民且种类多元，全面满足区内市民及上班族所需。区内住宅冠天阁一个业主盘拍卖，开拍价350万，较银行估价低出16%，呎价约8861元。

395呎2房开则

黄开基拍卖行发言人表示，观塘冠天阁9楼A室，面积约395方呎，属2房户型。业主早于1989年以71.535万一手买入上述楼花单位，持货至今约37年。业主有见近期住宅市道不俗，遂决定「好市出货」套现，开价350万推拍。

对比银行最新估价419万低69万或约16%，呎价约8861元。该单位将于本周三（8日）推拍，同场共有约23项物业可供竞投。

位于康宁道11号的冠天阁于1990年开始入伙，共提供57伙，面积介乎369至395方呎。屋苑距离港铁观塘站仅需约5至6分钟步程，且邻近设有多条巴士及小巴路线，可直达中环、旺角、荃湾等港九新界各大区。

平均呎价8861元

该物业小学校网为48校网，区内坐拥24间小学，家长选择丰富。虽然校网内部分顶级名校位于蓝田及油塘区，但由于属于同一校网，同样深受区内家长追捧，其中包括圣公会油塘基显小学、圣公会李兆强小学、以及蓝田循道卫理小学等。

至于中学校网则属观塘区，同样名校林立，如蓝田圣保禄中学、观塘玛利诺书院及圣言中学等，均为区内数一数二的传统名校，教育资源极具优势。

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