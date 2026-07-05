屯门兆安苑「五按」银主盘 叫价306万拍卖 低估价10%

忠诚拍卖行发言人表示，屯门兆安苑定安阁低层2室「五按」银主盘，面积约495方呎，银主开价306万元（自由巿场价）推拍，较银行估价约340万，低出34万元或10%，呎价约6,182元，将于下周三（15日）拍卖，同场共有约31项物业可供竞投。

据了解，上述单位业主曾于2002年以64.68万购入，其后业主先后5次向不同的银行及财务公司进行加按借贷，最后因无力偿还巨额债务而宣告破产，该单位随之沦为银主盘。

葵星中心遗产货328万开拍

环亚拍卖行发言人表示，葵涌葵星中心A座中层7室遗产货，面积383方呎，采2房间隔，开拍价328万元，对比银行估价385万元，开价低出57万元或约15%，呎价约8,564元，将于本周二（7日）拍卖，同场共有约56项物业可供竞投。

观塘冠天阁持货37年推拍

黄开基拍卖行发言人表示，观塘冠天阁低层A室，面积约395方呎，属2房户，业主早于1989年以71.5万元一手买入单位，持货至今约37年，有见近期住宅市道不俗，遂决定「好市出货」套现，开价350万元推拍，对比银行最新估价419万低69万元或约16%，呎价约8,861元，将于本周三（8日）推拍，同场共有约23项物业可供竞投。

