西半山巴丙顿山 名校网区2房靓装 附设赏景露台｜睇楼王

西半山单幢盘巴丙顿山，位处小学11名校网，是家庭客置业考虑。是次推介中层单位，实用面积501方呎，采2房连开放式厨房开则，附有基本装修及家具，最新叫价1200万元，呎价23952元。

推门入室，室内已备有格调雅致的家私装潢。大厅空间四正，运用灵活，一侧已摆放优雅的花纹布艺长沙发。单位楼底高挑，特设隐藏式渗光灯槽，配合入墙式轨道照明。紧邻大厅的开放式厨房采L形工作枱面设计，各式基本厨电一应俱全。

面积501方呎

主人睡房空间感宽裕，已安放木制双人床，并可三边落床，睡房亮点在于一整面纵向的全落地玻璃大窗，引入充沛的自然采光。浴室则以灰色纹理石材铺砌，配备多功能镜柜，美观实用。

巴丙顿山提供79个单位，涵盖2房至4房间隔，项目邻近港铁西营盘站，直达仅2站之隔的中环。此外，物业坐落于全港心仪的传统小学11名校网。

必睇靓位

位处小学11名校网

邻近西营盘站

2房开则，方正实用

单位附装潢及基本家具

放盘单位资料

物业名称：巴丙顿山

地址：西半山巴丙顿道23号

楼龄：8年

单位：中层单位

实用面积：501方呎

间隔：2房

叫价：1200万元

呎价：23952元

代理行：美联物业

相片由代理行提供