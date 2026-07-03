西半山殷然 1012呎高层两房 饱览维港景致｜睇楼王

坐落于西半山豪宅地段的殷然，是区内著名豪宅，本次推介该厦高层A室，实用面积1012方呎，2房1套连储物房，卖点是俯瞰维港的无遮挡极致视野，开则方正实用，尽显大宅风范。

殷然位于坚道100号，楼龄约10年，仅提供近200个单位，私隐度极高。市场向来少有盘源，是次精选项目高层放盘，宽敞明亮的客饭厅随即映入眼帘，全屋铺设自然暖色调的优质木地板，格局极其方正。

客厅外接大型露台，当推开落地玻璃大门，震撼的无遮挡维港海景与繁华的半山都会景致，一年四季就在眼前。

单位采2房1套规划，主人套房空间感十足，特设特大观景窗，双人床对窗而设，让住户每天在美景中醒来。套房浴室墙身以石材铺砌，独立浴缸更贴心靠窗而放。睡房同样开则四正、采光充沛，大窗设计有效延伸室内空间感。

厨房配备专业级烹饪设备，结合U形工作台设计，让备餐与烹饪过程更得心应手。此外，单位特设独立储物房，大幅提升空间收纳的灵活性。

位置上，殷然邻近中半山扶手电梯，可直达中环商业区与苏豪生活圈；附近亦汇聚多条巴士及小巴路线，交通网络四通八达。此外，坚道一带咖啡店、超市与各国特色餐厅林立，生活配套完善。

放盘单位资料

物业名称：殷然

地址：西半山坚道100号

楼龄：10年

单位：高层A室

实用面积：1012方呎

间隔：2房1套连储物房

叫价：3600万元

呎价：35573元

代理行：香港置业

相片由代理行提供