南区紫荆园 华丽靓装海景洋房 步行即达沙滩｜睇楼王

港岛南区向来以优美海岸线闻名，其中舂坎角泳滩近在咫尺，优雅悠闲的海边生活。今日走访坐落于舂磡角道的低密度传统豪宅紫荆园，市场正放售一个实用面积1250方呎的3房2浴单位，内栊装修极其雅致，前迎翠绿山峦与广阔海景，室内外景致交融。

紫荆园坐落舂磡角道42号，仅由10座物业组成，提供14个单位，私隐度极高。由屋苑徒步约1分钟即达附近的牛奶公司购物中心，更难得的是，只需步行数分钟，即可直达著名的舂坎角沙滩。

今日参观的单位配置高规格装潢，厅堂开则非常阔落，户主利用家私布局区分各个活动空间。全屋以白色墙配木地板为基调，配合大面落地玻璃窗设计，将室外自然光与山海景致引入室内。

1250呎连车位

饭厅中央摆放长形玻璃餐桌，配搭6张白色餐椅，一隅设有木制餐边柜；客厅则订造白色主墙柜组合，两组沙发呈L形布置，大宅风范跃然而生。

单位采3房2浴布局，各房间均不设窗台，间隔方正实用。步入主人套房，房间特别选用深蓝色作为主调，与窗外的翠绿山景互相呼应。双人睡床置中摆放，享三边落床空间，床尾摆设两组亮橘色单人椅，并铺设黄蓝相间的地毯，完美串联了亮眼椅子与蓝色墙面。

此外，项目更坐拥步程可达赤柱市集的优势，不论是到赤柱大街品尝异国料理，还是到赤柱正滩享受热闹的日光浴，都在轻松散步的范畴内。

必睇靓位

舂坎角少有靓装洋房放盘

可享山海靓景

3房2浴实用间隔

约1分钟步程到附近的牛奶公司购物中心

放盘单位资料

物业名称：紫荆园

地址：舂磡角道42号

楼龄：54年

单位：低层

实用面积：1250方呎

间隔：3房2浴

叫价：2350万（连车位）

呎价：18800元

代理行：OKAY.com 屋企

相片由代理行提供