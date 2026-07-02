鲗鱼涌逸桦园 3房1套雅装连家私 近太古配套齐全｜睇楼王

鲗鱼涌逸桦园位置优越，邻近港铁太古站及电车站，住客徒步即达大型商场，生活配套齐备。今日精选1座低层B室，实用面积752方呎，3房1套间隔，厅房装修素雅，最新叫价1700万，实用呎价约22606元。

甫入修长工整的厅堂，空间已髹上雪白墙色，铺设实木地板，现时已有整齐沙发、黑色电视地柜、饭桌等家私。厅堂设阔窗采纳日光，主要望附近楼景。

放盘为3房1套间隔，图中的房间内靠窗旁放置睡床，另一侧摆有储物柜收纳。浴室配置浴缸等洁具，设镜柜及浴柜收纳，设窗户排走湿气。厨房方面，采U形工作枱设计，提供多组收纳空间。

逸桦园由太古地产发展，由2座组成，楼龄约23年，提供442个单位，主要为2房及3房。此外，屋苑附近也有商场康怡广场，内有超级市场，方便住户采买生活百货。

放盘单位资料

物业名称：逸桦园

地址：鲗鱼涌基利路3号

楼龄：23年

单位：1座低层B室

实用面积：752方呎

间隔：3房1套

叫价：1700万

呎价：22606元

代理行：中原地产

相片由代理行提供