大埔涤涛山 4房千万豪装独立屋 2364呎超大花园｜睇楼王
更新时间：16:59 2026-06-29 HKT
发布时间：16:59 2026-06-29 HKT
发布时间：16:59 2026-06-29 HKT
想寻觅高私隐度的绿意居所？大埔低密度豪宅涤涛山，四周翠绿环抱。今日介绍的独立洋房，楼高3层，实用面积2216方呎，采4房1套间隔，更附带2364呎超大花园。据了解，业主落重本豪掷约1000万元全屋大装修，现以3980万元放售。
温润木系设计为主题
立即参观是日主角洋房，原业主豪掷约1000万元将全屋大翻新，洋房楼高3层，坐向正南，步入地下层的客饭厅，全屋以温润的木系设计为主题。饭厅墙面选用墨绿色，衬托木质餐桌椅，散发高雅的英伦复古气息；一旁设有中岛枱面的开放式厨房，完美体现「厨餐合一」的现代生活哲学。
转向客厅，主墙采用落地柜一体化设计，配上焦糖色拉钮皮革沙发与特色木茶几，细节处尽显工艺质感。
穿过落地玻璃，即达2364呎大花园，是举办户外宴会或静享日光浴的绝佳空间。
沿梯而上，1楼设有2间间隔方正的睡房；2楼则由主人套房独占全层，空间感十足，现划分为寝区与书房。
坐落于大埔红林路、毗邻白鹭湖互动中心的低密度豪宅屋苑涤涛山，由50幢独立洋房、28幢复式洋房及12座分层大厦组成，向来以四周翠绿环抱、高私隐度的宁静环境著称。
此外，洋房自设可泊3车的独立车库，配套完善。屋苑设住客穿梭巴士往返港铁大埔墟站，方便住客在不驾车的日子，出外购物及饮食也方便。住客闲时可享用住客会所设备，包括室外泳池、网球场、健身室、儿童游戏室等。
必睇靓位
- 少有洋房放售
- 附2364呎超大花园
- 约千万全屋大翻新
- 独立车库可泊3车
放盘单位资料
物业名称：涤涛山
地址：大埔红林路1号
楼龄：24年
单位：单号屋
实用面积：2216方呎
2364方呎（花园）
间隔：4房1套
叫价：3980万
呎价：17960元
代理行：中原地产
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