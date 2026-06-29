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荃湾宏华大厦无契楼224万开拍 低估价44%

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更新时间：10:19 2026-06-29 HKT
发布时间：10:19 2026-06-29 HKT

位于荃湾的宏华大厦一个法院令物业，开拍价224万，较市价低44%，平均呎价3816元。

忠诚拍卖行发言人表示，荃湾宏华大厦4楼F室，面积587方呎，现则5套房间隔，属法院令物业，业主因无力偿还债务而遭法院收楼，单位未有提供楼契，开拍价224万，较市场估价约400万低176万或44%，呎价3816元，由于属「无契楼」，买家不能向银行承造按揭，只能「一次过」付款（Full Pay）。该单位将于本周四（7月2日）拍卖，同场共有约54项物业可供竞投。

相关文章：大埔富善邨法院令盘开价120万拍卖 低估价37% 不提供楼契

属法院令物业

宏华大厦于1965年9月开始入伙，提供147伙，面积介乎120至752方呎。物业的位置交通方便，距离港铁大窝口站仅需5至9分钟路程，而附近亦设有不少小巴路线。

小学校网为65，区内拥有多间名校，由于校网覆盖荔景、大窝口、葵盛、葵芳、葵兴及下葵涌多地，学位亦较为激烈，圣公会仁立小学、圣公会仁立纪念小学及圣公会林护纪念中学等均属家长客热衷学府。

中学校网为葵青区，该区学校对学术与创科、语文与文化交流并重，圣公会林护纪念中学、中华传道会安柱中学等区内知名学校。

相关文章：帝御·金湾天台特色户银主盘 开价390万「蚀让」开拍

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