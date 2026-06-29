荃湾宏华大厦无契楼224万开拍 低估价44%

位于荃湾的宏华大厦一个法院令物业，开拍价224万，较市价低44%，平均呎价3816元。

忠诚拍卖行发言人表示，荃湾宏华大厦4楼F室，面积587方呎，现则5套房间隔，属法院令物业，业主因无力偿还债务而遭法院收楼，单位未有提供楼契，开拍价224万，较市场估价约400万低176万或44%，呎价3816元，由于属「无契楼」，买家不能向银行承造按揭，只能「一次过」付款（Full Pay）。该单位将于本周四（7月2日）拍卖，同场共有约54项物业可供竞投。

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属法院令物业

宏华大厦于1965年9月开始入伙，提供147伙，面积介乎120至752方呎。物业的位置交通方便，距离港铁大窝口站仅需5至9分钟路程，而附近亦设有不少小巴路线。

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