大埔富善邨法院令盘开价120万拍卖 低估价37% 不提供楼契

大埔依山傍水，给予住户在繁忙的都市生活中享有休闲与恬静，同时配套齐全，生活方便。区内富善邨一个法院令物业，以居二巿场价120万推拍，较估价低约37%，平均呎价约3150元。

381呎3房开则

黄开基拍卖行发言人表示，大埔富善邨善景楼27楼23室，面积381方呎，3房间隔，属法院令物业，业主因欠债遭收楼偿还欠款，现以居二巿场价120万推拍，不提供楼契，较银行估价的190万低70万或约37%，呎价约3150元，将于7月8日（周三）拍卖。

富善邨为区内大型公屋，位于大埔市中心安埔路12号，共有6座提供5508伙。屋苑交通便利，邨内亦设有大型巴士总站，设有多条巴士路线来往九龙城、荃湾、红磡等地区，另外亦有港铁接驳巴士可供前往港铁大埔墟站，最快约8分钟。

另外，屋苑亦邻近富善商场及大埔超级城等商场，满足住户基本生活需要。

小学校网为84，是热门校网之一，区内至少8间小学出现超收情况，其中网内热门小学有香港教育学院赛马会小学、保良局田家炳千禧小学、港九街坊妇女会孙方中书院等。

中学校网为大埔区，该区不少中学着重培养学生的阅读兴趣，利用多元化教学提高学生广泛知识，迦密栢雨中学、恩主教书院、圣公会莫寿增会督中学等均为区内知名学校。

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