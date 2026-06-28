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帝御·金湾天台特色户银主盘 开价390万「蚀让」开拍

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更新时间：13:11 2026-06-28 HKT
发布时间：13:11 2026-06-28 HKT

屯门帝御·金湾一个连天台特色户，属市场上较为罕见的盘源，现以390万元「蚀让」开拍，较楼市高峰期购入价大幅回落近30%。

环亚拍卖行发言人表示，屯门帝御·金湾3座一个顶层连天台单位，面积342方呎，属1房连衣帽间间隔，并附设179方呎天台。单位于2020年楼市高峰期时以548.24万元成交，惟现时已沦为银主盘，开拍价390万元，比当年造价低逾158万元，跌幅约29%，呎价约11,404元，将于下周二（7月7日）拍卖，同场共有58项物业可供竞投。

荃湾5套房「无契楼」开拍价224万

忠诚拍卖行发言人表示，荃湾宏华大厦低层F室，面积587方呎，现则5套房间隔，属法院令物业，业主因无力偿还债务而遭法院收楼，单位未有提供楼契，开拍价224万元，较市场估价约400万元低176万元或44%，呎价3,816元，由于属「无契楼」，买家不能向银行承造按揭，只能「一次过」付款（Full Pay）。该单位将于本周四（7月2日）拍卖，同场共有约54项物业可供竞投。

大埔富善邨3房120万元推拍

黄开基拍卖行发言人表示，大埔富善邨善景楼高层23室，面积381方呎，3房间隔，亦属法院令物业，业主因欠债遭收楼偿还欠款，现以居二巿场价120万元推拍，不提供楼契，较银行估价的190万元低70万元或约37%，呎价约3,150元，将于7月8日（周三）拍卖。

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