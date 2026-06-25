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上水迈尔豪园 5房3套极致洋房 主打生活享受｜睇楼王

笋盘推介
更新时间：12:25 2026-06-25 HKT
发布时间：12:25 2026-06-25 HKT

坐落于上水粉锦公路的洋房屋苑迈尔豪园，被翠绿树林环抱，今日带大家参观屋苑一座优质洋房，实用面积2236方呎，采5房3套阔落间隔，全屋装潢讲究，坐向西南，可享恬静内园泳池景致及附近翠绿山景，洋房卖点之一是连逾千呎私人大花园。

迈尔豪园由华置发展，由78幢楼高3层洋房组成，洋房围绕户外泳池而建。今日参观的洋房楼高3层，车库可泊2车。

地下层主要为客饭厅，厅堂空间开阔，楼底特高，整个厅堂采白色调为主，地面铺设大理石纹理，客厅主墙身采灰色大理石纹设计，配搭多组啡色系的皮革沙发，天花挂有特色吊灯，成为视觉焦点。

楼高3层面积2236呎

沙发后方为饭厅及开放式厨房，开放式厨房配备齐全煮食设备，设云石纹理高枱配搭数张玻璃高椅。开放式厨房旁已放置了餐桌及餐椅，宴请亲友到家用餐最适合不过。

厅堂设一列落地玻璃采光，外接1764方呎花园，屋主已准备烧烤设备及家具，轻易打造专属户外空间。1楼设有2间睡房及1间套房，该楼层亦设有家庭空间，现时摆放沙发、木系茶几及电视地柜等。

2楼则为主人套房及1套房所在，走进主人套房，以云石墙分隔出寝区及工作间，寝区中央摆放睡床，云石墙挂有挂墙电视；云石墙后方为工作间，有书桌及入墙柜。

必睇靓位

  • 豪宅洋房，5房3套
  • 附1764方呎花园
  • 向西南，望内园泳池景
  • 邻近皇岗口岸

放盘单位资料

物业名称：迈尔豪园
地址：上水粉锦公路328号
楼龄：21年
单位：单号屋
实用面积：2236方呎

                  1764方呎（花园）          
间隔：5房3套1764方呎（花园）
叫价：3300万
呎价：14758元
代理行：美联物业 

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