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大围溱岸8号 3房1套览园池翠景 车公庙站上盖｜睇楼王

笋盘推介
更新时间：12:25 2026-06-24 HKT
发布时间：12:25 2026-06-24 HKT

港铁车公庙站上盖屋苑溱岸8号，坐拥交通便捷之利，同时自成一隅，居住环境舒适。屋苑现正有一个高质3房1套单位放盘，位于5座低层D室，实用面积729方呎。单位内栊附带雅致靓装，客饭厅连接露台，饱览内园泳池及翠绿山景。

溱岸8号由4座物业组成，共提供约981个单位。今日推荐的放盘单位，实用面积729方呎，甫入厅堂即展现其优势，空间采长形开则，客饭厅泾渭分明，加上特高楼底与浅色调室内设计，配合厅堂的落地玻璃引进自然光，延伸外接露台，近赏屋苑标志性的内园泳池，远眺绵延翠绿山景。

港铁车公庙站上盖屋苑溱岸8号5座3房1套单位，实用面积729方呎，内附雅致装修。
港铁车公庙站上盖屋苑溱岸8号5座3房1套单位，实用面积729方呎，内附雅致装修。
客饭厅间隔分明，特高楼底配合落地玻璃，空间感大增。
客饭厅间隔分明，特高楼底配合落地玻璃，空间感大增。
单位外接露台，坐拥内园泳池及翠绿山景双重景致。
单位外接露台，坐拥内园泳池及翠绿山景双重景致。
主人套房采淡粉色温馨设计，家具摆设整齐实用。
主人套房采淡粉色温馨设计，家具摆设整齐实用。

729呎附赏景露台

饭厅一隅巧妙装设餐边柜，提升收纳机能，并置有方正的4人饭桌，满足一家人用餐需要。客饭厅之间以矮柜优雅作区隔，客厅空间宽敞，摆放舒适沙发与电视地柜后仍感充裕，各式家电布局井然有序。单位采3房1套布局，房间均方正实用。

必睇靓位

  • 港铁车公庙站上盖，交通便利
  • 全屋新净新派装修
  • 望内园泳池景
  • 3房1套，间隔四正

放盘单位资料

物业名称：怡林阁
地址：摩星岭道2A号
楼龄：38年
单位：C座低层
实用面积：2601方呎
间隔：5房3浴
叫价：4380万元(连2有盖车位)
呎价：16840元
代理行：OKAY.com 屋企
相片由代理行提供

 

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