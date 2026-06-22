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九龙塘伟锦园业主盘890万推拍 低估价32% 全屋苑仅提供70伙

笋盘推介
更新时间：11:38 2026-06-22 HKT
发布时间：11:38 2026-06-22 HKT

九龙塘令人想起清幽的街道、英伦的洋房，以及非富则贵的传统家族。此传统豪宅区内，位处广播道的伟锦园一个业主盘，以890万开拍，比银行估价低近32%，呎价仅约12974元。

连车位蚀住拍

环亚拍卖行发言人表示，伟锦园2座7楼E室，实用面积686方呎，业主在2019年4月楼市高峰期以1210万元购入，现时决定「不计前嫌」，开价890万蚀让推拍，连租约及一个车位推出，银行对该单位估价高达1300万，开价较估价低410万或幅度32%，平均呎价12974元，同场还有63项物业可供竞投。

位处41小学校网

九龙城向来是家长想挤进去的「教育圣殿」，「神级」41小学校网，全是顶级名校，例如喇沙小学、玛利诺修院学校（小学部）及拔萃小学，居于此，令小朋友在学业上「赢在起跑线」。到中学阶段，更直接衔接区内中学，喇沙书院、玛利诺修院学校（中学部）、九龙真光中学、迦密中学等名校林立。

坐落于广播道39号的伟锦园，虽然在1971年入伙、但低密度、高实用的格局依然为用家热门之选，全屋苑仅提供70个单位，面积由686方呎至1434方呎。

另外，从屋苑步行约14分钟到达九龙塘港铁站，附近巴士小巴网络广，交通尚算方便。

相关文章：柏蔚山千呎银主盘减价「2球」 叫价2180万重拍
 

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