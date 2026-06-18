薄扶林怡林阁 2601呎翠景型格大宅 采双露台设计｜睇楼王
更新时间：15:23 2026-06-18 HKT
发布时间：15:23 2026-06-18 HKT
发布时间：15:23 2026-06-18 HKT
寻觅闹市中的静谧绿意，位于摩星岭道之上的怡林阁绝对榜上有名。是次推介的放盘，实用面积达2601方呎，5房3浴设计，经由建筑师重塑格局，型格时尚，著重灵活间隔与极高私隐度，是追求注重生活品味与家庭之选。
怡林阁由4座物业组成，提供116个单位，提供泳池及运动设施等。是次放盘经屋主精心打造，步入大宅，宽宏大气的客饭厅随即映入眼帘，全屋装潢工整雅致，以自然原木地板铺垫。
客厅与饭厅之间巧用灵活的趟门作间隔，既能维持视觉的通透延展，又方便家庭成员各占一隅、互不干扰。客厅在容纳紫色巨型沙发与置中茶几后，仍留有奢华步入空间。
5房3浴间隔
大宅另一亮点在于双露台设计，均配置折叠门，将室内外空间无缝连接，是日常憩息、招待亲友或享受烧烤之乐的最佳位置。景观方面，既能近赏宁静翠绿的内园景致，亦能远眺开扬市景。
单位采5房3浴室规划，缓步至主人套房，大床置中后仍可三边下床，空间感十足，配合曲尺大窗引入的清幽绿意，环境格外惬意。套房内专设步入式衣帽间与书房。其余3间睡房同样方正宽敞，均可轻松放置双人床并配备入墙衣柜。
值得一提的是，单位更附设2个有盖车位及私人电梯大堂。
位置上，怡林阁位处小学11校网及中学中西区校网，传统名校林立。该项目邻近西环生活圈，各式超市、食肆及民生配套应有尽有。
必睇靓位
- 坐拥小学11名校网
- 由建筑师精心设计，型格时尚
- 5房3浴间隔
- 附2个有盖车位
放盘单位资料
物业名称：怡林阁
地址：摩星岭道2A号
楼龄：38年
单位：C座低层
实用面积：2601方呎
间隔：5房3浴
叫价：4380万元(连2有盖车位)
呎价：16840元
最Hit
暴雨‧持续更新｜天文台第三度改发黄色暴雨警告信号
48分钟前
屯门亦园路洪水涌入车 女司机弃车逃生
3小时前
刘銮雄学霸儿子罕现身 刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头 读星级学府学费令人咋舌
2026-06-17 15:05 HKT
黑雨｜多区水浸 区区有险情 市民狼狈
2小时前