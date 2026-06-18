荃湾朗逸峰 3房1套光猛明亮 向南览荃湾市｜睇楼王
更新时间：06:00 2026-06-18 HKT
发布时间：06:00 2026-06-18 HKT
发布时间：06:00 2026-06-18 HKT
朗逸峰坐落于荃湾半山地段，背靠大帽山郊野公园，享有高度私隐。今日为大家推荐屋苑8座一个中层A室的优质放盘，实用面积1008方呎，采3房1套间隔，单位内栊附有雅致装修，背靠翠山，眺望荃湾闹市。
打开大门，厅堂设计修长工整，客饭两厅泾渭分明，极易摆放家具。全屋以简约温馨的白色为基调，配合落地玻璃窗引进充沛自然光。饭厅现摆放了长形六人饭桌，天花特别装有美观实用的吊扇灯。
1008呎连车位
客厅则设有特色电视主题墙，沙发、茶几及地柜等布置井然有序，厅堂外连景观露台，由于屋苑地势居高临下，在此可将开扬的荃湾市景与翠绿山景尽收眼底。放盘为3房1套房，走进其中一间房，留有订造睡床及衣柜。
由信和、嘉华及长实发展的朗逸峰，楼龄约21年，共16座物业依山而建，住客会所提供户外泳池等。
必睇靓位
- 向南靓方位，望荃湾市景
- 3房1套，间隔四正
- 住客会所设施多元
- 连车位放盘
放盘单位资料
物业名称：朗逸峰
地址：荃湾荃锦公路108号
楼龄：21年
单位：8座中层A室
实用面积：1008方呎
间隔：3房1套
叫价：1380万（连车位）
呎价：13690元
代理行：中原地产
相片由代理行提供
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