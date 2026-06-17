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九龙塘新德园 名校地段2822呎洋房 全屋翻新靓装｜睇楼王

笋盘推介
更新时间：16:45 2026-06-17 HKT
发布时间：16:45 2026-06-17 HKT

九龙塘向来都是传统低密度豪宅的代名词，地段优越。今日为大家参观区内老牌豪宅新德园，放盘洋房实用面积高达2822方呎，采4房2套房连工人房设计，屋主斥巨资全屋翻新，并配有现代时尚装潢，贯彻老牌豪宅厅大房大的极高实用率优势，现时最新叫价6800万。

步入屋内，宽敞大气的客厅随即映入眼帘，空间感十足。客厅靠墙位置摆放了舒适的贵妃沙发，墙身则贴心装设隐藏式暖色灯槽，营造出暖暖的居家氛围。

4房2套房连工人房

饭厅部分同样布置大方，中央放置了圆形玻璃餐桌与透明设计感餐椅，在视觉上显得轻盈无压，与客厅相映成趣。

拾级而上，上层主人套房的面积宽敞，灵活规划了私人起居休息区，放置了3座位沙发。

新德园座落于禧福道1号，住客日常可到数分钟车程之隔的商场又一城。

必睇靓位

  • 九龙塘豪宅区，属41小学校网
  • 采低密度设计，享极高私隐度
  • 少有洋房盘源，4房双套开则
  • 现代时尚装潢，即可入住

放盘单位资料

物业名称：新德园
地址：九龙塘禧福道1号
楼龄：42年
单位：洋房
实用面积：2822方呎 
间隔：4房2套连工人房
叫价：6800万元
呎价：24096元
代理行：美联物业
相片由代理行提供
 

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