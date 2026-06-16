大坑上林 豪宅地段2房2套 室内装潢企理｜睇楼王

大坑半山一带环境清幽宜人，坐落其中的著名豪宅上林，坐拥闹中取静的地理优势。今日为大家精选屋苑2座低层A室的优质放盘，实用面积788方呎，采用市场少有的2房2套房，室内装潢企理，现时最新月租叫价47000元。

甫入室内，全屋以一派柔和的浅色调为设计主轴，配搭客厅的大幅落地玻璃窗，全屋明亮。大厅空间宽敞阔落，即使摆放大型沙发组合后，依然保有极其充裕的活动空间。客厅外连景观露台，住户日间可俯瞰繁华错落的城市楼景。

大坑半山一带环境清幽宜人，坐落其中的著名豪宅上林，坐拥闹中取静的地理优势。

大坑豪宅上林2座低层A室，实用面积788方呎，月租叫价47000元。

景观方面，可饱览大坑一带开扬楼景。 睡房设双边大窗户，引通透光线入室。 独立浴室保养极为企理，并配置大面镜柜，方便住户井然有序地摆放日常盥洗用品。

单位采双套房布局，每个房间的间隔均极之方正。步入主人套房，可见空间已全面清空，方便新租客按个人喜好重新布置。房内的亮点在于装有双边大型观景窗，可将外围的开扬景致引入室内。独立浴室保养极为企理，并配置大面镜柜，方便住户井然有序地摆放日常盥洗用品。

上林楼龄约16年，2座提供约270户，住客会所提供泳池、健身室、宴会厅及儿童游乐场等设施。由项目自驾出铜锣湾不用约10分钟车程。

放租单位资料

物业名称：上林

地址：大坑道11号

楼龄：16年

单位：2座低层A室

实用面积：788方呎

间隔：2房2套

叫租：47000元

呎租：60元

代理行：中原地产

相片由代理行提供