大坑上林 豪宅地段2房2套 室内装潢企理｜睇楼王
更新时间：17:36 2026-06-16 HKT
发布时间：17:36 2026-06-16 HKT
发布时间：17:36 2026-06-16 HKT
大坑半山一带环境清幽宜人，坐落其中的著名豪宅上林，坐拥闹中取静的地理优势。今日为大家精选屋苑2座低层A室的优质放盘，实用面积788方呎，采用市场少有的2房2套房，室内装潢企理，现时最新月租叫价47000元。
甫入室内，全屋以一派柔和的浅色调为设计主轴，配搭客厅的大幅落地玻璃窗，全屋明亮。大厅空间宽敞阔落，即使摆放大型沙发组合后，依然保有极其充裕的活动空间。客厅外连景观露台，住户日间可俯瞰繁华错落的城市楼景。
单位采双套房布局，每个房间的间隔均极之方正。步入主人套房，可见空间已全面清空，方便新租客按个人喜好重新布置。房内的亮点在于装有双边大型观景窗，可将外围的开扬景致引入室内。独立浴室保养极为企理，并配置大面镜柜，方便住户井然有序地摆放日常盥洗用品。
上林楼龄约16年，2座提供约270户，住客会所提供泳池、健身室、宴会厅及儿童游乐场等设施。由项目自驾出铜锣湾不用约10分钟车程。
放租单位资料
物业名称：上林
地址：大坑道11号
楼龄：16年
单位：2座低层A室
实用面积：788方呎
间隔：2房2套
叫租：47000元
呎租：60元
代理行：中原地产
相片由代理行提供
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