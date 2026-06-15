南丫岛宝华园 顶层2房600万有找 邻近渡轮码头｜睇楼王

南丫岛属香港著名离岛之一，岛内建有不少村屋，绝对是喜爱慢活人士之选。今日介绍名为宝华园的村屋群，现时正有高层连天台放盘，建筑面积700方呎，2房1浴间隔，内栊附有靓装修，附连翠绿天台。

马上参观放盘，屋主精心翻新，以白色为主调，配上多面特阔玻璃，近门口为饭厅及开放式厨房区域，摆放长形木制饭桌，配搭长形木椅及数张特色餐桌，一隅的开放式厨房配置齐全的煮食设备。

客厅则摆放L形设计的素色沙发座，沙发旁边摆放木系圆形茶几。现时主墙面留白，令视觉上更显得空间感，新买家亦可重新打造主墙柜，增加收纳空间。

建筑面积700呎

厅堂连接露台，无论是清晨咖啡还是晚间小酌，都恰到好处。单位提供2间房，已整齐布置睡床及衣柜等，可参考布局。浴室采明厕设计，通风良好，内设镜柜及一体式洗手盆连三面盆柜，方便收纳不同物品，并配置基本洁具连家电。单位附连天台，现时天台挂有帐篷，部分空间铺设绿草坪并布置餐桌，可来个户外用餐。天台可饱览翠绿山景，四周十分宁静。

由宝华园步行到榕树湾渡轮码头需约5分钟，方便往返中环等，码头外接榕树湾大街，沿途有不少特色食肆及店舖。

必睇靓位

近榕树湾渡轮码头

附连私家天台

单位内栊附新装修

全屋多窗采光，通透明亮

放盘单位资料

地址：南丫岛宝华园

单位：高层连天台

建筑面积：700方呎

间隔：2房1浴

叫价：598万

呎价： 8543元

代理行：OKAY.com屋企

相片由代理行提供