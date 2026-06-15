深井浪翠园银主盘开价338万推拍 低银行估值23%

深井位置虽然有点偏远，没有港铁抵达，惟胜在环境宁静，住宅坐享靓景观，区内大型屋苑浪翠园一个银主盘，开拍价338万，较银行估价的低约23%，平均呎价7511元。

忠诚拍卖行发言人表示，深井浪翠园4期12座29楼F室，面积450方呎，单位属银主盘，物业曾于2012年11月以280万成交，现单位已沦为银主盘，现开价338万推拍，较银行估价的437万低99万或约23%，呎价7511元，将于6月24日（下周三）拍卖，同场共有约36项物业可供竞投。

位于青山公路44号的浪翠园于1992年11月开始入伙，设有5期15座，提供2389伙，面积介乎412至1284方呎，屋苑交通亦见方便，其中附近设有专线小巴站往返荃湾市中心及港铁荃湾站。

属62小学校网

小学校网为62，共有约18间小学，区内小学大多校风佳、着重全人发展和创新的教学方式，同时区内官立小学与全港排名顶尖的荃湾官立中学具备联系关系，因此备受家长客追捧，其中香港浸信会联会小学、荃湾官立小学与海坝街官立小学被称为「荃湾小学三宝」，可谓区内「抢手货」。

中学校网为荃湾区，共有13间中学，不少学校学术气氛浓厚，并且重视多元化发展，从多角度培养学生，当中知名学府包括荃湾官立中学、荃湾公立何传耀纪念中学及可风中学（啬色园主办）。

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