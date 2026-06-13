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荔枝角美孚新邨 近港铁918呎雅致居 设开放式厨房｜睇楼王

笋盘推介
更新时间：06:00 2026-06-13 HKT
发布时间：06:00 2026-06-13 HKT

荔枝角蓝筹屋苑美孚新邨，拥完善交通及民生配套，受不少用家青睐。今日推荐屋苑4期百老汇街97号一个2房1套单位，实用面积918方呎，内栊配备靓装，望清静内园景，最新叫价1200万。

甫入单位，空间阔落四正，备有典雅靓装。大门靠左边为开放式厨房连饭厅，区域铺设花砖地板，摆布长方形饭桌及餐椅，开放式厨房则设L型工作枱面，配备基本煮食设备。

2房1套间隔

客厅以浅木地板铺设，设有特色主墙身，摆放长形白色沙发座，沙发左右边各摆两张单人座，中央铺设圆形地毯并摆有玻璃茶几，塑造舒适休闲聊天空间。

厅堂设阔玻璃采光，外望内园景。单位采2房1套设计，房间皆不设窗台，间隔实用。

美孚新邨分8期发展，共99座物业组成，供应逾万个单位，从大厦徒步到美孚广场及港铁美孚站只需数分钟步程。

必睇靓位

  • 2房间隔，四正实用
  • 客饭厅设对流窗，通透明亮
  • 内栊附有靓装
  • 邻近美孚站

放盘单位资料

物业名称：美孚新邨
地址：百老汇街97号
楼龄：51年
单位：低层B室
实用面积：918方呎
间隔：2房1套
叫价：1200万元
呎价：13072元
代理行：中原地产

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