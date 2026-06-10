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大埔海日湾 2房新装开则四正 会所设施多元｜睇楼王

笋盘推介
更新时间：12:06 2026-06-10 HKT
发布时间：12:06 2026-06-10 HKT

大埔白石角屋苑海日湾，楼龄约7年，邻近香港科学园，向来深受创科专才欢迎。今日为大家推荐一个2房靓装放盘，单位为2座低层B室，实用面积505方呎，现时叫价780万，实用呎价约15446元。

步入单位，客饭厅空间修长工整，得益于特高楼底配合落地玻璃窗。靠近大门为饭厅与开放式厨房，现摆放了圆形玻璃餐桌及4张灰色餐椅，旁边墙身更度身订造了入墙收纳柜。

开放式厨房设备齐全，满足日常下厨所需。客厅一面则饰以特色主题墙，对向摆放舒适梳化，格局分明。

505呎高楼底设计，单位采2房间隔，开则方正实用。其中一房已订造组合睡床连收纳柜，充分利用每寸空间。

海日湾位于大埔科进路18号，由4座分层住宅及8间洋房组成。屋苑住客会所设备完善，提供逾30项多元化设施，包括室外游泳池及健身室等，满足住户健康生活所需。

必睇靓位

内栊附有靓装

2房开则，间隔四正

住客会所设施齐全

邻近香港科学园

放盘单位资料

物业名称：海日湾
地址：大埔科进路18号
楼龄：7年
单位：2座低层B室
实用面积：505方呎
间隔：2房
叫价：780万
呎价：15445元
代理行：中原地产

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