西半山璈珀 2452呎华丽维港豪邸 属名校网地段｜睇楼王

西半山单幢豪宅璈珀坐落于传统豪宅地段，加上坐拥小学11校网优势。现市场正有一个高层B室优质放盘，实用面积2452方呎，采4套房连工人房间隔，备有豪华装修，前临开扬维港海景。

单位特高楼底显气派，设计师利用层高优势，打造出特色天花。客厅主墙采用墙柜一体化的当代设计，厅堂大气配置L形沙发、三张单人扶手椅与云石面茶几，空间感依旧绰绰有余。

沙发后方为格调优雅的宴客饭厅，中央放置大器长形餐桌，精致餐具与天花双吊灯交相辉映，于细节处流露出生活仪式感。从厅堂一侧装设近落地玻璃幕墙，将户外景致引入室内，近迎翠绿山景，远为开阔海景，层次分明。

高层4套房连车位

放盘采全套房设计，私隐度极高。主人套房空间奢华宽敞，除可轻松容纳特大双人床外，更专属辟出梳妆区，两侧配备量身订造的木制储物柜。

主人浴室洁具一应俱全，设有圆形浴缸，让住户在忙碌过后享受浸浴的极致放松。

其他房间现为书房，方正实用。厨房设备一丝不苟，中央设有豪宅标配的中岛枱面，配备三张酒吧高椅。

璈珀位于干德道55号，楼龄约11年，仅提供35个单位。该盘属小学11校网，网内名校林立，而从该盘驾车到中环只需约10分钟，交通便捷高效。

必睇靓位

传统名校网，坐拥中环生活圈

前临翠景及开扬维港海景

落重本，华丽装修

4套房设计，生活空间宽裕

放盘单位资料

物业名称：璈珀

地址：干德道55号

楼龄：11年

单位：高层B室

实用面积：2452方呎

间隔：4套房连工人房

叫价：9800万(连车位)

呎价：39967元

代理行：美联物业