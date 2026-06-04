大埔逸珑湾II 2房连天台特色户 前临吐露港景 附带雅致靓装｜睇楼王

大埔白石角海景屋苑逸珑湾II，前临吐露港开阔海景，今日推荐的9座高层特色单位，实用面积657方呎，采2房间隔，内栊附带雅致靓装。单位最大卖点在于客厅外接露台望优美海景，更设内置楼梯直达私家天台，现时最新叫价为1080万，实用呎价约16438元。

步入修长工整的厅堂，特高楼底令空间感大增，全屋铺设实木地板配雪白墙身，客饭厅布局泾渭分明，近门处为饭厅，摆放圆形饭桌及餐椅，并设多组储物柜深化收纳，客厅则置有梳化及电视地柜。

厅堂尽头为落地玻璃引进充足日光，步出露台，吐露港海景就在眼前。

单位采2房间隔，开则同样四正。主人房睡床靠窗摆放，并设有多面阔窗，另一房间则装有订造储物柜、吊柜及衣架，衣物分类井然有序。

657呎实用长厅开则

厨房及浴室保养同样良好，前者采L形工作枱面，后者则设有浴缸，满足浸浴所需。

特别一提，单位设内置楼梯上天台，可摆放户外家具及烧烤设备等。

由信和发展的逸珑湾II由洋房及分层物业组成，屋苑会所设施齐备，包括泳池、健身室及水疗会所等。

项目基座设有商场「逸珑坊」，超级市场、食肆及日用品连锁店一应俱全，起居便利。另外，从屋苑可徒步前往科学园，内有银行及食肆等。

交通方面，屋苑设有住客专车往港铁站，附近亦有巴士及小巴站。

必睇靓位

设内置楼梯上天台

饱览吐露港海景

2房设计，间隔四正

内栊附有靓装

放盘单位资料

物业名称：逸珑湾II

地址：大埔科进路21号

楼龄：11年

单位：9座高层F室

实用面积：657方呎

间隔：2房

叫价：1080万

呎价：16438元

代理行：中原地产

相片由代理行提供