大角咀 君汇港 靓装4房双套大户
更新时间：11:10 2026-06-03 HKT
发布时间：11:10 2026-06-03 HKT
发布时间：11:10 2026-06-03 HKT
君汇港坐落大角咀中心地段，邻近港铁奥运站及西九龙高铁站。是次推介1座高层B室，实用面积1362方呎，采4房双套设计，空间阔落，属屋苑大户型，现叫价3050万，实用呎价约22394元。
大厅以浅色调设计，配合简约线条，整体感觉清新明亮。客饭厅宽敞开扬，间隔工整，摆放大型沙发及餐桌后仍保留充足走动空间。落地大窗引入充沛自然光，同时将外围景观延伸至室内，提升整体空间感。
4间睡房比例实用，其中2间为套房设计，私隐度高。主人套房空间充裕，可灵活摆放寝具及衣柜。此外，室内设有多面窗户，引光入室，一室更显通透。
厨房配备齐全煮食设备及充足储物柜，方便日常打理。浴室装修清雅，设有干湿分离淋浴区。
君汇港由新鸿基地产发展，楼龄约20年，由5座大楼组成，提供约1500户。屋苑邻近港铁奥运站，步行即可到达，交通四通八达。周边设有大型商场如奥海城，餐饮、购物及娱乐设施一应俱全。
放盘单位资料
物业名称：君汇港
地址：大角咀深旺道8号
楼龄：20年
单位：1座高层B室
实用面积：1362方呎
间隔：4房2套
叫价：3050万元
呎价：22394元
代理行：香港置业
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