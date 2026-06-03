大角咀 君汇港 靓装4房双套大户

君汇港坐落大角咀中心地段，邻近港铁奥运站及西九龙高铁站。是次推介1座高层B室，实用面积1362方呎，采4房双套设计，空间阔落，属屋苑大户型，现叫价3050万，实用呎价约22394元。

大厅以浅色调设计，配合简约线条，整体感觉清新明亮。客饭厅宽敞开扬，间隔工整，摆放大型沙发及餐桌后仍保留充足走动空间。落地大窗引入充沛自然光，同时将外围景观延伸至室内，提升整体空间感。

4间睡房比例实用，其中2间为套房设计，私隐度高。主人套房空间充裕，可灵活摆放寝具及衣柜。此外，室内设有多面窗户，引光入室，一室更显通透。

厨房配备齐全煮食设备及充足储物柜，方便日常打理。浴室装修清雅，设有干湿分离淋浴区。

君汇港由新鸿基地产发展，楼龄约20年，由5座大楼组成，提供约1500户。屋苑邻近港铁奥运站，步行即可到达，交通四通八达。周边设有大型商场如奥海城，餐饮、购物及娱乐设施一应俱全。

放盘单位资料

物业名称：君汇港

地址：大角咀深旺道8号

楼龄：20年

单位：1座高层B室

实用面积：1362方呎

间隔：4房2套

叫价：3050万元

呎价：22394元

代理行：香港置业