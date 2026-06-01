天水围栢慧豪园3房银主盘580万开拍 低估价17% 单位外望楼景

天水围作为新市镇，不但设有大型购物商场和完善交通系统，亦保留有传统墟市与地道美食，同时周遭自然生态环境保育良好，属于自然与都市融和的体现。区内栢慧豪园一个银主盘，开拍价580万，较银行估价的低17%，平均呎价8309元。

698呎3房1套

忠诚拍卖行发言人表示，天水围栢慧豪园栢慧豪廷7座36楼A室，面积698方呎，3房1套连储物室户型，物业曾于2023年8月以850万成交，现时沦为银主盘，开拍价580万，较银行估价的703万低123万或17%，呎价8309元，将于6月3日（周三）进行拍卖，同场共有约10项物业可供竞投。

位于天水围天恩路2号的栢慧豪园于2007年11月开始入伙，设有2期共8座，提供2960伙，面积介乎455至832方呎。屋苑交通方便，步行至港铁天水围站只需约10至15分钟路程，另外亦邻近轻铁天荣站及翠湖站，可供穿梭元朗及天水围区内各地。屋苑周遭亦设有多条巴士及小巴路线，可供前往港九新界各地。

小学校网为72，区内提供逾20间小学，相比邻近71及73校网，提供充足的学额，竞争亦相对较低。不乏出色地区名校，例如伊利沙伯中学旧生会小学、东华三院李东海小学等，均为热门小学。中学校网为元朗区，新界乡议局元朗区中学、元朗信义中学均为位列全港百大的英文中学。

相关文章：渣甸山花园洋房银主盘3200万推拍 低银行估价17% 15分钟车程来往港铁沙田站

