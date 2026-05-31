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渣甸山花园洋房3200万推拍 低银行估价17%

笋盘推介
更新时间：12:52 2026-05-31 HKT
发布时间：12:52 2026-05-31 HKT

环亚拍卖行发言人表示，沙田渣甸山花园单号洋房，面积2,334方呎，4套房间隔，附连4,972方呎花园及507方呎平台，业主于2007年以2,220万元购入，现以3,200万元推拍，较银行估价的3,850万元低650万元或约17%，呎价1,3710元，将于下周二（6月9日）拍卖，同场共有58项物业可供竞投。

栢慧豪园3房开拍价580万

忠诚拍卖行发言人表示，天水围栢慧豪园栢慧豪廷7座高层A室，面积698方呎，3房套连储物室，物业曾于2023年以850万元成交，现时沦为银主盘，开拍价580万元，较银行估价的703万元低123万或17%，呎价8,309元，将于周三（6月3日）进行拍卖，同场共有约10项物业可供竞投。

西贡洪屋村开价208万拍卖

黄开基拍卖行发言人表示，西贡洪屋村单号地下B室，建筑面积约447方呎，2房间隔，该单位曾于1991年以56万元成交，近期沦为银主盘，开价208万元拍卖，较银行估价290万元低82万元或28%，建筑呎价4,653元，将于周三（6月3日）拍卖，同场共有约15项物业可供竞投。

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