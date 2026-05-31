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渣甸山花园洋房银主盘3200万推拍 低银行估价17% 15分钟车程来往港铁沙田站

笋盘推介
更新时间：12:52 2026-05-31 HKT
发布时间：12:52 2026-05-31 HKT

环亚拍卖行发言人表示，沙田渣甸山花园D1洋房，面积2334方呎，4套房2客房间隔，附连4972方呎花园及507方呎平台，业主于2007年以2220万二手购入，现以3200万推拍，较银行估价的3850万低650万或约17%，呎价13710元，将于下周二（9日）拍卖，同场共有58项物业可供竞投。

位于沙田穗禾路33至35号沙田渣甸山花园由1988年1月开始入伙，共设有41座洋房，面积介乎1742至2334方呎。上述洋房为屋苑面积最大，同时可停泊多部车辆，方便出入及招待亲朋戚友。

属小学91校网

屋苑交通亦十分方便，邻近设有专线小巴以约15分钟车程来往港铁沙田站，另外驾车前往火炭站亦只需8分钟车程。

小学校网为91，虽然并非传统名校网，不过亦有不少地区名校位处于该校网，因此一直深受家长客追捧，其中浸信会吕明才小学、浸信会沙田围吕明才小学及培基小学较受欢迎；中学校网为沙田区，圣公会曾肇添中学、沙田崇真中学，浸信会吕明才中学亦是区内知名学府。

西贡洪屋村开价208万拍卖

黄开基拍卖行发言人表示，西贡洪屋村单号地下B室，建筑面积约447方呎，2房间隔，该单位曾于1991年以56万元成交，近期沦为银主盘，开价208万元拍卖，较银行估价290万元低82万元或28%，建筑呎价4,653元，将于周三（6月3日）拍卖，同场共有约15项物业可供竞投。

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