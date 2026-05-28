红磡维港．星岸 精致巨厅装潢讲究 前迎维港美景

位于红磡海滨地段的维港．星岸，邻近港铁红磡站及黄埔站。今日带大家参观的放盘，为高层相连大宅，实用面积2506方呎，采5房开则，厅大房大，生活空间宽裕，最大优势是开阔横厅前迎维港烟花美景。

马上参观维港．星岸1座高层相连户，属市场少有的相连单位放卖盘，甫入单位，首先映入眼帘的是精致中式屏风，保障私稳，全屋拥有特高楼底，配合大幅落地玻璃窗，空间宽敞通透，装潢上采用将现代与中式古典合而为一。

客饭厅以两盏璀璨的水晶吊灯划分，界线分明，饭厅中央置有两组红木餐桌，背景墙以四幅中式花鸟图作点缀。客厅则选用L形沙发布局，厅堂一侧设有特阔落地大窗，视线越过香港嘉里酒店及周边建筑，可远眺维港烟花璀璨景致。

2506方呎5房设计

放盘现为5房间隔，另有书房，当中主人套房尽显空间感，三边落床空间绰绰有余，另一睡房则展现多功能设计，将睡眠、工作与收纳空间完美结合。走入书房，放置了木书柜与书桌，书卷气浓厚。

长实发展的维港．星岸，楼龄约11年，由11座分层住宅及9座洋房组成，住客会所提供户外泳池、健身室、儿童天地、宴会厅等设施。屋苑邻近黄埔新天地，商场设超级市场、特色食肆等。交通方面，屋苑前往港铁黄埔站或港铁红磡站皆少于10分钟步程，出入相当方便快捷。

必睇靓位

相连大户，空间宽阔

享高层维港海景

单位附品味雅装

邻近红磡站及黄埔站

放盘单位资料

物业名称：维港 ‧ 星岸

地址：红鸾道7号

楼龄：11年

单位：1座高层相连户

实用面积：2506方呎

间隔：5房

叫价：1.28亿元

呎价：51077元

代理行：美联物业