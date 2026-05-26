西贡庆径石 全幢海景3房2套 特大泳池花园

西贡庆径石被翠绿环抱，居住环境舒适。今日介绍该地段之上的全幢村屋放盘，建筑面积2100方呎，3房2套间隔，附连特大泳池花园，放眼一片翠山，现以4900万放盘，呎价约23333元。

一入大门即见宽敞明亮的客厅，中间放有亮眼的红色沙发，左右两侧是浅灰色沙发，搭配原木茶几。饭厅有原木色长餐桌搭配浅灰色餐椅，地面铺设编织地毯。紧邻开放式厨房，中岛式设计的厨房，一侧延伸出原木餐边区，烤箱、蒸炉等家电一应俱全。

厅堂设大型落地玻璃门，将户外的山景与绿意引入室内。推开趟门便是泳池花园，泳池旁边摆放着一整排户外沙发，搭配色彩缤纷的抱枕，更设户外吧台与烧烤区。

2100呎叫价4900万

1楼设顶尖规格的私人影院，同时可轻松改为1至2间睡房或家庭活动室。2楼全层为主人套房，房间空间广阔，放置可三边落床私双人床后仍有走动空间，设落地玻璃外连露台，尽是翠绿山景，氛围安静又放松。

顶层有户外露台，摆放着户外沙发，可享开扬山景，旁边的棕榈树更增添了度假氛围，适合在此晒太阳、赏景、小聚。

位置上，西贡庆径石邻近郊野公园，住户日常驾车前往彩虹，约需20分钟车程，亦可步行10分钟到西贡公路乘搭小巴或巴士，前往西贡市中心。

必睇靓位

附有泳池花园

全幢放盘，空间开阔

内栊附有品味装修

四周翠绿，环境恬静

放盘单位资料

地址：西贡庆径石1至64号

单位：全幢

建筑面积：2100方呎

间隔：3房2套

叫价：4900万元

呎价：23333元

代理行：OKAY.com 屋企