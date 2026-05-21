薄扶林碧瑶湾 亮白巨厅宽敞通透 附设特大露台
更新时间：11:10 2026-05-21 HKT
发布时间：11:10 2026-05-21 HKT
发布时间：11:10 2026-05-21 HKT
薄扶林碧瑶湾为传统豪宅，屋苑享背山面海优势，环境宁静。是次带大家走访的42座中层单位，实用面积2079方呎，4房1套，享翠绿山景，最新连车位叫价3800万。
客饭厅采长形布局，以前后划分。全屋以浅色调设计，加上一室铺设浅色地砖，有效提升室内亮度与开阔度。客厅方面配置了L形沙发，配合天花精致的华丽水晶吊灯，彰显大宅气派。客厅紧连宽敞的大露台，现已摆放户外沙发组合，可随时在此俯瞰翠绿美景。
2079呎4房1套
饭厅地方宽敞，摆放了玻璃长餐桌，最具特色是一侧设吧枱区。单位设4房1套，主人套房空间宽广，摆放双人床及多组衣柜后，仍有充足走动空间。
碧瑶湾由新世界发展，由33座物业依山而建，提供1500多伙，屋苑提供室外泳池、网球场、儿童游乐等设施。生活方面，项目邻近数码港商场，餐厅、咖啡店、超市齐备，满足生活所需。
必睇靓位
坐落薄扶林豪宅地段
饱览翠绿山景
厅大房大，空间宽敞
装潢品味，家具设备齐全
放盘单位资料
物业名称：碧瑶湾
地址：域多利道550-555号
楼龄：49年
单位：42座中层
实用面积：2079方呎
间隔：4房1套
叫价：3800万元（连车位）
呎价：18278元
代理行：美联物业
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