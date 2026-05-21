薄扶林碧瑶湾 亮白巨厅宽敞通透 附设特大露台

薄扶林碧瑶湾为传统豪宅，屋苑享背山面海优势，环境宁静。是次带大家走访的42座中层单位，实用面积2079方呎，4房1套，享翠绿山景，最新连车位叫价3800万。

客饭厅采长形布局，以前后划分。全屋以浅色调设计，加上一室铺设浅色地砖，有效提升室内亮度与开阔度。客厅方面配置了L形沙发，配合天花精致的华丽水晶吊灯，彰显大宅气派。客厅紧连宽敞的大露台，现已摆放户外沙发组合，可随时在此俯瞰翠绿美景。

薄扶林碧瑶湾42座中层单位，实用面积2079方呎，连车位叫价3800万。

特大露台已放置了家具，方便在此闲坐赏景。

宽广饭厅天花挂有灯饰，用餐空间舒适。

主人套房设有大窗，一室光猛。

2079呎4房1套

饭厅地方宽敞，摆放了玻璃长餐桌，最具特色是一侧设吧枱区。单位设4房1套，主人套房空间宽广，摆放双人床及多组衣柜后，仍有充足走动空间。

碧瑶湾由新世界发展，由33座物业依山而建，提供1500多伙，屋苑提供室外泳池、网球场、儿童游乐等设施。生活方面，项目邻近数码港商场，餐厅、咖啡店、超市齐备，满足生活所需。

必睇靓位

坐落薄扶林豪宅地段

饱览翠绿山景

厅大房大，空间宽敞

装潢品味，家具设备齐全

放盘单位资料

物业名称：碧瑶湾

地址：域多利道550-555号

楼龄：49年

单位：42座中层

实用面积：2079方呎

间隔：4房1套

叫价：3800万元（连车位）

呎价：18278元

代理行：美联物业