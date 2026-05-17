屯门Carmel三房银主盘叫520万 低估价逾三成 观塘旧楼单位110万拍卖
更新时间：13:59 2026-05-17 HKT
发布时间：13:59 2026-05-17 HKT
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黄开基拍卖行发言人表示，屯门The Carmel 1座低层H室银主盘，面积约805方呎，间隔3房1套，该物业曾于2019年2月以912.1万元成交，现时沦为银主物业，开拍价520万元，较银行估价的750万元低230万元或约31%，呎价约6,460元，将于5月27日（下周三）拍卖。
映湾园2房560万拍卖
环亚拍卖行发言人指，东涌映湾园9座中低层F室业主盘，面积约563方呎，2房间隔，业主于2009年6月以210万元购入上述单位，现以560万元推出拍卖，较银行估价610万低50万元或约8.2%，呎价约9,947元，将于5月27日（下周三）拍卖，同场共有约37项物业可供竞投。
观塘南宁大楼呎价3846元
忠诚拍卖行发言人说，观塘南宁大楼高层A室业主盘，面积约286方呎，1房间隔，另拥有部份天台专属使用权，于2014年6月以100万元购入，现开价110万元推拍，较市价150万元低40万元或约27%，呎价3,846元，将于本月20日（周三）进行拍卖，同场共有约15项物业可供竞投。
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