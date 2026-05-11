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旺角麦花臣汇银主盘1180万开拍 低估价约9% 罕有顶层大户 步行至港铁站约7分钟

笋盘推介
更新时间：10:24 2026-05-11 HKT
发布时间：10:24 2026-05-11 HKT

旺角区内设备齐全、交通方便完善，衣食住行样样信步即达，满足不同生活需求。区内麦花臣汇一个银主盘，开拍价1180万，较估价低约9%，平均呎价约15325元。

原业主签约前消失沦银主盘

忠诚拍卖行发言人表示，麦花臣汇1B座30楼B室，面积770方呎，2房1套间隔。该单位今年初以1296.8万成交，惟卖方突然「消失」，未有签署正式买卖合约，由于尚有按揭未清还，因此沦为银主盘。

即睇麦花臣汇1B座30楼B室：

现开拍价1180万拍卖，较银行估价约1300万低120万或9%，呎价约15325元，将于5月20日（下周三）进行拍卖，同场共有约15项物业可供竞投。

据悉，屋苑现时有约11个放盘，而是次推拍的是罕有大单位，加上属顶层户，难得有放盘，相信除了自用外，亦具一定投资价值，该单位市场租金可达约3.6万，按上述开拍价计算，料回报率约3.7厘。

位于旺角奶路臣街38号的麦花臣汇于2012年12月起开始入伙，共设有2座提供293伙，面积介乎293至1806方呎。另外，屋苑交通便利，步行至港铁旺角站只需约7分钟路程，邻近亦设多个巴士及小巴站。小学校网为32，共有8间小学，其中中华基督教会协和小学及大角嘴天主教小学（海帆道）受区内家长追捧。

位于旺角奶路臣街38号的麦花臣汇于2012年12月起开始入伙，共设有2座提供293伙，面积介乎293至1806方呎。
位于旺角奶路臣街38号的麦花臣汇于2012年12月起开始入伙，共设有2座提供293伙，面积介乎293至1806方呎。
屋苑交通便利，步行至港铁旺角站只需约7分钟路程。
屋苑交通便利，步行至港铁旺角站只需约7分钟路程。

中学校网为油尖旺区，拔萃女书院、嘉诺撒圣玛利书院、伊利沙伯中学、真光女书院、华仁书院（九龙）等名校亦设于此校网。

相关文章：铜锣湾逾千呎银主盘叫价840万 何文田皓畋顶层连天台拍卖 低估价26%
 

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