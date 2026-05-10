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铜锣湾逾千呎银主盘叫价840万 何文田皓畋顶层连天台拍卖 低估价26%

笋盘推介
更新时间：13:09 2026-05-10 HKT
发布时间：13:09 2026-05-10 HKT

环亚拍卖行发言人表示，铜锣湾华都大厦低层A室银主盘，面积约1,173方呎，开拍价840万元，较银行估价的1,100万元低260万元或约24%，呎价7,161元，将于本周二（12日）进行拍卖，同场共有55项物业可供竞投。

何文田One Victory低估价28%

忠诚拍卖行发言人表示，何文田One Victory高层A室业主盘，面积约556方呎，2房间隔，于2012年8月以11,80万元购入，现开价750万元推拍，较市场最新估价1,045万元低295万元或28%，呎价13,489元，将于本周三（13日）进行拍卖，同场共有约22项物业可供竞投。

何文田皓畋830万拍卖

黄开基拍卖行发言人表示，何文田皓畋1座一个顶层连天台业主盘，面积约403方呎，1房间隔，附连263方呎天台，业主于2024年5月以708万元二手购入上述单位，现以830万元推拍，较银行估值的1,120万元低290万元或约26%，呎价约20,596元，将于周三（13日）进行拍卖，同场共有25项物业可供竞投。
 

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