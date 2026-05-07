准买家涌入拍卖场寻宝 缇岸银主盘掀10客竞投 抢贵42%至354万拍出

近期楼价持续上升，不少准买家前往物业拍卖场寻觅「笋盘」，昨日市场上举行2场物业拍卖会，即场沽出8项物业，包括忠诚拍卖行昨拍出5项，如屯门扫管笏缇岸（前称恒大．珺珑湾）的1座中层F室银主盘，面积378方呎，属2房户，以354万拍出。

抢高104万拍出

上述单位银主开价250万推拍，吸引10组客出价争购，最终抢高104万或42%，以354万拍出，呎价约9365元。若以原业主于2019年11月以602.7万买入价计，帐面蚀约248.7万或约41%。

缇岸一个银主盘吸引10组客争购，最终抢高42%，以354万拍出，呎价约9365元。

多喜大厦抢贵22%

另外，牛头角多喜大厦低层连平台户，面积336方呎，外连623方呎平台，开价180万推拍，获3组客争购，抢贵40万或22%，以220万拍出，呎价约6548元。据悉，原业主于2008年以200万买入，持货18年转手，帐面获利20万或10%。

5组客出价抢跑马地凤辉台

黄开基拍卖行同日推出14项物业拍卖，吸引约100人出席拍卖会，即日拍出3项物业，包括跑马地凤辉台1B号一个低层户，面积765方呎，属2房套及工人房，开价430万拍卖，获5组客出价，抢高170万或40%，以600万成交，呎价约7843元。

土瓜湾银主盘抢贵55万

土瓜湾谭公道65号高层A部分的A2室银主盘，面积325方呎，开价128万，最终抢贵55万或43%，以183万拍出，呎价约5631元。