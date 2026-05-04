缇岸2房银主盘250万开拍 面积378呎 低银行估价36%

屯门以美丽平静的田园和海滨著称，区内缇岸一个银主盘，开拍价250万，较银行估价的低约36%，平均呎价约6614元。

378呎2房间隔

忠诚拍卖行发言人表示，屯门缇岸1座11楼F室，面积378方呎，2房间隔，原业主于2019年11月以602.8万买入上述单位，现沦为银主盘，开拍价250万，较银行估价的390万低140万或约36%，呎价约6614元，将于5月6日（周三）进行拍卖，同场共有18项物业可供竞投。

位于屯门管翠路8号的缇岸于2020年12月开始入伙，合共设有2期，提供8座及22间洋房，单位涉1982伙，面积介乎201至2420方呎。

屋苑交通方便，设有专线小巴供前往屯门市中心及港铁屯马线屯门站，另外邻近亦设有巴士站可往返港九新界各区，另外架车到港铁屯门站则需时约16分钟。

缇岸1座11楼F室，以250万推拍，较估价低36％。

小学校网属71

小学校网为71，区内不乏优质热门学校，其中顺德联谊总会何日东小学、顺德联谊总会胡少渠纪念小学及顺德联谊总会李金小学设有联系中学，深受家长欢迎。

中学校网为屯门区，区内不少中学设多元化课程与课外活动，另外亦注重创新科技与电子学习，在不同层面训练及培养学生。其中保良局百周年李兆忠纪念中学、屯门官立中学和仁爱堂田家炳中学等著名中学亦位处区内。

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