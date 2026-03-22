中环百丽花园遗产货叫价838万 坚尼地城无契楼340万开拍 买家需Full Pay
更新时间：14:42 2026-03-22 HKT
发布时间：14:42 2026-03-22 HKT
发布时间：14:42 2026-03-22 HKT
环亚拍卖行发言人表示，中环百丽花园中低层A室遗产货，面积511方呎的2房户，开拍价838万元，较银行估价的930万元低92万元或约10%，呎价16,399元，将于3月31日（下周二）拍卖，同场共有约64项物业可供竞投。他续说，业主于1994年以238.5万元一手购入，近年成为遗产货，若以开拍价计算，期内升幅可观。
坚尼地城五福大厦低市价28%
忠诚拍卖行发言人表示，坚尼地城五福大厦B座高层B6室遗产货，面积400方呎，2房间隔，单位属无契楼，只提供副本契约，开拍价340万元，较现时市价470万元低130万元或约28%，呎价8,500元，将于4月1日（下周三）进行拍卖。他续说，由于单位属无契楼，买家未能以物业作抵押向银行借贷，需要一笔过付款（Full Pay）。
元朗唐楼银主盘3房208万开拍
黄开基拍卖行发言人指，元朗兆明楼低层C室唐楼银主盘，面积约666方呎，3房间隔，开拍价208万元，较银行估价320万元低112万元或35%，呎价3,123元，将于3月25日（周三）拍卖，同场共有约29项物业可供竞投。
最Hit
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
2026-03-21 13:18 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
2026-03-21 10:30 HKT
传山西汉偷食人妻 遭阉割弃尸街头
4小时前