中环百丽花园遗产货叫价838万 坚尼地城无契楼340万开拍 买家需Full Pay

环亚拍卖行发言人表示，中环百丽花园中低层A室遗产货，面积511方呎的2房户，开拍价838万元，较银行估价的930万元低92万元或约10%，呎价16,399元，将于3月31日（下周二）拍卖，同场共有约64项物业可供竞投。他续说，业主于1994年以238.5万元一手购入，近年成为遗产货，若以开拍价计算，期内升幅可观。

坚尼地城五福大厦低市价28%

忠诚拍卖行发言人表示，坚尼地城五福大厦B座高层B6室遗产货，面积400方呎，2房间隔，单位属无契楼，只提供副本契约，开拍价340万元，较现时市价470万元低130万元或约28%，呎价8,500元，将于4月1日（下周三）进行拍卖。他续说，由于单位属无契楼，买家未能以物业作抵押向银行借贷，需要一笔过付款（Full Pay）。

元朗唐楼银主盘3房208万开拍

黄开基拍卖行发言人指，元朗兆明楼低层C室唐楼银主盘，面积约666方呎，3房间隔，开拍价208万元，较银行估价320万元低112万元或35%，呎价3,123元，将于3月25日（周三）拍卖，同场共有约29项物业可供竞投。