东半山美丽邨银主盘开价900万 低估值10% 北角和富大楼连10年租约拍卖

环亚拍卖行发言人表示，东半山美丽邨东座5楼低层银主盘，面积871方呎，开价900万元连一个车位推拍，较银行估价1,000万元低100万元或10%，呎价约10,333元，将于3月17日（周二）拍卖，同场共约64项物业可供竞投。

何文田翠华楼平估值18%

黄开基拍卖行发言人表示，何文田翠华楼低层一个A室银主盘，面积约1,184方呎，3房1套连工人房间隔，开拍价980万元，较银行估价1,200万元低220万元或18%，呎价8,277元，将于3月25日（下周三）拍卖。

北角和富大楼租金回报逾4厘

忠诚拍卖行发言人表示，北角和富大楼低层E室业主盘，面积约484方呎，现分间3套房间隔，开价370万元附连10年租约拍卖，较银行估价450万低80万或约18%，呎价约7,645元，现时月收1.3万元，以开拍价计算，料回报约4.2厘，直至2029年后，可2个月通知后收楼或保留租约，届时月租可达1.495万元，将于4月1日（周三）拍卖。