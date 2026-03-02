湾仔2房户银主盘拍卖 开价408万 较银行估价低22% 邻近时代广场一带
更新时间：14:48 2026-03-02 HKT
湾仔既是商业区，亦是民生区，交通便捷，同时设施齐全，衣食住行样样方便，同时拥有海滨长廊等优闲设施，区内愉景楼一个银主盘，开拍价408万，较银行估价低约22%，平均呎价7034元。
较银行估价低112万
黄开基拍卖行发言人表示，湾仔愉景楼5楼D室，面积约580方呎，2房间隔，物业曾于2010年6月以338万成交，现时沦为银主盘，开拍价408万，较银行估价的520万低112万或约22%，呎价7034元，将于3月4日（三）拍卖，同场共有约19项物业可供竞投。
屋苑位于礼顿道1号，于1971年12月开始入伙，提供160伙，面积介乎580方呎至958方呎。屋苑地理位置优越，周遭设施多元丰富，步行约3分钟即可到达跑马地游乐场足球场，6分钟路程即到达摩理臣山游泳池。
属港岛名校网
另外，屋苑亦邻近时代广场一带，可让住户消闲娱乐，同时附近亦设有鹅颈桥街市及湾仔街市等平价市集，方便住户多方面的需求。
小学校网为12，属港岛名校网之一，以英文学校较多，如玛利曼小学、圣若瑟小学等。中学校网为湾仔区，区内传统名校林立，其中香港华仁书院、嘉诺撒圣方济各书院、玛利曼中学、皇仁书院及香港真光中学均位处区内。
