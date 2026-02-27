Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

筲箕湾形荟 雅致厅堂洋溢暖意 静观翠绿山峦

笋盘推介
筲箕湾著名屋苑形荟，基座有会所及商场，住户步行约3分钟即达筲箕湾站，生活便利。是次精选该屋苑2座高层A室，实用面积539方呎，2房设计，附有清雅家私装修，望翠绿山景，最新叫价1280万。

形荟位于筲箕湾道393号，设有3座，共有650个单位，项目邻近筲箕湾站、电车站及巴士站，出入方便。今次带大家参观一个2房单位，推门即见地面皆铺上浅色木纹地板，设有落地玻璃趟门，并外连长形露台，饱览翠绿山景，空气清新。

筲箕湾形荟2座高层A室，实用面积539方呎，最新叫价1280万。
外连长形露台，饱览翠绿山景，空气清新。
■开放式厨房备有新净厨电，方便煮食。
两间睡房均与厅同向，可享翠绿山景。
539呎2房设计

客饭厅泾渭分明，将双人沙发、木制电视柜等靠墙摆放，大大提升家居舒适感。饭厅设特色餐桌，上面枱面宽阔，下方则提供储物空间。

单位2房开则，其中一房地方阔落，特别装有地台储物，靠窗摆放双人睡床，采光充足。开放式厨房保养新净，设有煮食炉、雪柜及抽油烟机等厨电，方便住户随时煮食。

必睇靓位

2房设计，厅房实用

设有露台，望翠绿山景

提供新净家私装潢

约3分钟达港铁筲箕湾站

放盘单位资料

物业名称：形荟
地址：筲箕湾道393号
楼龄：6年
单位：2座高层A室
实用面积：539方呎
间隔：2房
叫价：1280万
呎价：23748元
代理行：中原地产

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

