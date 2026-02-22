元朗村屋银主盘叫价820万翻拍 低银行估值24%

农历年后首场拍卖会将于本周四举行。元朗鳌磡单号全幢村屋，建筑面积2,100方呎，附连1,300方呎花园，物业曾于2011年12月以540万元成交，现时沦为银主盘，早前开价900万元推拍，最新减价80万元，以820万元再度推拍，较银行估价1,080万元低260万元或24%，建筑呎价约3,905元，将于2月26日（周四）拍卖，同场共有约36项物业可供竞投。

观塘晓丽苑498万推拍

环亚拍卖行发言人表示，观塘晓丽苑F座低层11室，面积604方呎，业主于去年以460万元购入单位，现时以498万元（自由巿场价）推拍，较银行估价约520万元低约22万或4%，呎价约8,245元，将于3月3日（下周二）拍卖，同场共有约35项物业可供竞投。

葵都大厦银主盘设6个套房

黄开基发言人指，葵涌葵都大厦低层F室，面积约283方呎，间隔为6个套房，附连约570方呎平台，曾于2022年以385万元成交，现时沦为银主盘，开拍价230万元，呎价8,127元，将于3月4日（下周三）拍卖，同场共有约18项物业可供竞投。