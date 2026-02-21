Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荔枝角盈晖台 光猛大厅柔和自然 享向南靓方位

笋盘推介
更新时间：06:00 2026-02-21 HKT
发布时间：06:00 2026-02-21 HKT

荔枝角屋苑盈晖台，基座设商场及巴士总站。今日带大家参观屋苑2座低层D室，实用面积761方呎，3房1套间隔，内附家私装修，向南靓方位，望开扬翠景，现以1150万放盘，实用呎价约15112元。

踏入单位，即见饭厅，放置四人餐桌，可让一家在此一同进餐。客厅摆放L形沙发，一旁阔窗饱览周边绿化景及美孚新邨，景致开扬。厨房近大门，有U形上下厨柜，提供足够备餐空间，让住客享受生活。

761方呎3房1套

单位间隔为3房1套，进入主人房，房内靠窗放置双人床，亦有大窗，室内光线充沛。浴室以黑白色为主调，有透气窗有助空气流通。

盈晖台楼龄约24年，共3座大厦，提供约696个单位。屋苑基座设巴士总站，提供多条巴士及小巴路线，亦可步行约5分钟到港铁美孚站。另外，项目基座设盈晖荟商场，亦可到美孚新邨内的商场及街市采购。

必睇靓位

基座设商场及巴士总站

内栊附有雅致装修

3房1套间隔，厅房实用

向南方，靓方位

放盘单位资料

物业名称：盈晖台
地址：景荔径8号
楼龄：24年
单位：2座低层D室
实用面积：761方呎
间隔：3房1套
叫价：1150万元
呎价：15112元
代理行：中原地产
电话：9218 8673（霍先生）
*相片由代理行提供

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
美联社
特朗普怒指关税裁决可耻 宣布向全球加征10%关税
即时国际
4小时前
美最高法院裁定特朗普全球关税不合法 学者：或须退还1,750亿美元
即时国际
8小时前
美国驻韩战机日前罕有逼近中国的防空识别区。X@INDOPACOM
驻韩F-16迫近防空识别区 中日战机黄海爆罕见对峙
即时国际
19小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
15小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
18小时前
新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便
新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便
生活百科
12小时前
2初中生扶自炒妇被定次责遭索赔¥22万 网民怒批：都话不准扶︱有片
00:36
2初中生扶自炒妇被定次责遭索赔¥22万 网民怒批：都话不准扶︱有片
即时中国
15小时前
AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事
将军澳AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事
生活百科
20小时前
46岁官恩娜颜值再进化 贴「由小到大」影片吓窒网民 淡出幕前富贵生活全曝光
46岁官恩娜颜值再进化 贴「由小到大」影片吓窒网民 淡出幕前富贵生活全曝光
影视圈
8小时前
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑战性感极限 香艳身材引遐想
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑战性感极限 香艳身材引遐想
影视圈
16小时前