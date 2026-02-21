荔枝角盈晖台 光猛大厅柔和自然 享向南靓方位
荔枝角屋苑盈晖台，基座设商场及巴士总站。今日带大家参观屋苑2座低层D室，实用面积761方呎，3房1套间隔，内附家私装修，向南靓方位，望开扬翠景，现以1150万放盘，实用呎价约15112元。
踏入单位，即见饭厅，放置四人餐桌，可让一家在此一同进餐。客厅摆放L形沙发，一旁阔窗饱览周边绿化景及美孚新邨，景致开扬。厨房近大门，有U形上下厨柜，提供足够备餐空间，让住客享受生活。
761方呎3房1套
单位间隔为3房1套，进入主人房，房内靠窗放置双人床，亦有大窗，室内光线充沛。浴室以黑白色为主调，有透气窗有助空气流通。
盈晖台楼龄约24年，共3座大厦，提供约696个单位。屋苑基座设巴士总站，提供多条巴士及小巴路线，亦可步行约5分钟到港铁美孚站。另外，项目基座设盈晖荟商场，亦可到美孚新邨内的商场及街市采购。
必睇靓位
基座设商场及巴士总站
内栊附有雅致装修
3房1套间隔，厅房实用
向南方，靓方位
放盘单位资料
物业名称：盈晖台
地址：景荔径8号
楼龄：24年
单位：2座低层D室
实用面积：761方呎
间隔：3房1套
叫价：1150万元
呎价：15112元
代理行：中原地产
电话：9218 8673（霍先生）
*相片由代理行提供
