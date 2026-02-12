东涌东环 简约雅厅光洁明亮 邻近国际机场

东涌大型临海屋苑东环，毗邻香港国际机场，吸引商务人士及机组人员择居。是日推荐屋苑3B座低层5室，实用面积412方呎，1房间隔，内栊装潢雅致，家电齐备，厅堂外接露台，望翠绿内园。

今日参观的单位属长厅开则，修长工整的间隔可将家具灵活摆布，现时厅内已有简约装修，并配置齐全家私，方便新租客即租即住。厅内设落地玻璃将自然光引入室，一厅明亮通透，外连露台，见翠绿的内园景，环境恬静舒适。

412呎1房开则

放盘为1房间隔，房间已配置睡床及木制衣柜等基本家具，设有特阔玻璃。开放式厨房靠近门口，厨柜内配有齐全煮食设备及多组储物空间。

新鸿基地产旗下的东环，位于东涌迎康街，由13座物业组成。交通方面，屋苑提供专车接载住客前往港铁东涌站，而附近的迎东路亦有多条巴士路线，可前往机场、红磡等地，四通八达。

必睇靓位

家电齐全，即租即住

1房间隔，方正实用

望内园，环境宁静

近香港国际机场

放盘单位资料

物业名称：东环

地址：东涌迎康街6号

楼龄：9年

单位：3B座低层5室

实用面积：412方呎

间隔：1房

叫价：510万

呎价：12378元

代理行：中原地产

电话：9786 2380（吴先生）

相片由代理行提供