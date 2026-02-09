鸭脷洲海怡半岛 柔和厅堂洋溢暖意 细赏山海双景

鸭脷洲海景屋苑海怡半岛，邻近海怡半岛站，自成一角，配套充足。是次带大家参观当中的22座低层G室，实用面积886方呎，为4房1套间隔，有雅致装修，冬暖夏凉，可享无敌海景。

单位大厅采钻石型开则，饭厅有置4人长形餐桌，另外有钢琴，可让住客于闲时弹奏。饭厅另有窗，跟客厅的阔窗作通风之用。客厅靠墙放置沙发以及茶几，外望开扬海景，以及附近岛屿的翠景。

886呎4房1套间隔

单位间隔为4房1套，主人房可见对窗放置双人床，有大窗引充沛阳光入室，房内有到顶衣柜可存放四季衣物。浴室设有浴缸，同时配有通风窗方便通风。厨房方面，有L形上下厨柜，提供充足的储存空间。另有工作台面，提供充足备餐空间，亦有预留放置洗衣机。

海怡半岛设有会所及商场，附近的海怡东商场及海怡广场，备有食肆、酒楼、戏院、小型街市等。

必睇靓位

邻近海怡半岛站

享开扬海景

4房1套大户设计

提供会所及商场

放盘单位资料

物业名称：海怡半岛

地址：鸭脷洲海怡路22号

楼龄：32年

单位：22座低层G室

实用面积：886方呎

间隔：4房1套

叫价：1198万元

呎价：13521元

代理行：世纪21星铸

电话：9685 6808 (赖小姐)

*相片由代理行提供