浅水湾宝晶苑2500万拍卖 低银行估值36%
更新时间：14:42 2026-02-08 HKT
发布时间：14:42 2026-02-08 HKT
发布时间：14:42 2026-02-08 HKT
环亚拍卖行发言人表示，浅水湾宝晶苑1A座一个面积1,372方呎单位，间隔3房1套，附连117方呎前庭平台，早前曾以2,600万元推拍，最新减价至2,500万元再推拍，较银行估价3,400万元低约900万元或36%，呎价约18,222元，将于2月10日（周二）拍卖，同场共有约54项物业可供竞投。
上述单位为业主盘，业主早于1991年以485万元一手购入上址，持货34年至今连一个车位推售。
粉岭麻笏村银主盘110万开拍
黄开基拍卖行发言人表示，粉岭麻笏村51A号一个单位，面积约240方呎，1房间隔，该物业曾于2016年以200万元成交，现时沦为银主盘，开拍价110万元，较估价约170万元低约60万元或35%，呎价4,583元，将于2月11日（周三）拍卖，同场共有14项物业可供竞投。
粉岭新围3号银主盘开拍价230万
忠诚拍卖行发言人表示，粉岭新围3号一个银主盘，面积537方呎，附连79方呎露台及537方呎天台，开拍价230万元，较银行估价的380万元低150万元或39%，呎价4,283元，将于2月11日（周三）拍卖，同场共有约25项物业可供竞投。
