北角 柏蔚山 山景厅堂光猛通爽 设住客会所设施

北角热门新晋屋苑柏蔚山，拥市区多重优势，不仅邻近港铁北角站，更设住客会所设施，随时静享舒适生活。今日为大家介绍2座中层A室，实用面积804方呎，3房1套连工人套房间隔，可享翠绿山景，最新叫价1800万。

登堂入室，可见大厅修长宽敞，已有部分家私布局，靠墙放置咖啡色双人沙发及玻璃茶几枱连电视机，住户可安坐于此观看电视节目，一室以木系为题设计，以浅色木纹地板铺设，配以洁白干净墙身，可轻易配搭各种风格家私。客厅旁边设有落地玻璃门，纳入充足自然光线，踏出露台，可望翠绿山景及北角半山豪宅。

单位采3房1套设计，通过走廊相连。主人房面积宽敞，置中摆放双人睡床，可三边上落床，更提供转角大玻璃窗采光，映入开阔市景，并将窗台改造为储物空间及工作枱，空间灵活多变；套浴保养新净，配备浴缸。

另外一房已有订造家私系列，包括睡床、床头柜、书柜及书枱等，住户可携轻装入住。厨房设三边工作枱面，连同上下列厨柜空间，可轻松收纳厨具及食材，同时有齐全厨电。

由新世界发展的柏蔚山，由3座组成，提供超过600伙，并设健身房、游泳池及儿童游乐等设施。 交通方面，由项目徒步到港铁北角站少于10分钟。

放盘单位资料

物业名称：柏蔚山

地址：北角继园街1号

楼龄：7年

单位：2座中层A室

实用面积：804方呎

间隔：3房1套连工人套房

叫价：1800万

呎价：22388元

代理行：世纪21日升地产

电话：9810 3298（陈先生）