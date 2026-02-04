Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北角 柏蔚山 山景厅堂光猛通爽 设住客会所设施

笋盘推介
更新时间：18:18 2026-02-04 HKT
发布时间：18:18 2026-02-04 HKT

北角热门新晋屋苑柏蔚山，拥市区多重优势，不仅邻近港铁北角站，更设住客会所设施，随时静享舒适生活。今日为大家介绍2座中层A室，实用面积804方呎，3房1套连工人套房间隔，可享翠绿山景，最新叫价1800万。

登堂入室，可见大厅修长宽敞，已有部分家私布局，靠墙放置咖啡色双人沙发及玻璃茶几枱连电视机，住户可安坐于此观看电视节目，一室以木系为题设计，以浅色木纹地板铺设，配以洁白干净墙身，可轻易配搭各种风格家私。客厅旁边设有落地玻璃门，纳入充足自然光线，踏出露台，可望翠绿山景及北角半山豪宅。

单位采3房1套设计，通过走廊相连。主人房面积宽敞，置中摆放双人睡床，可三边上落床，更提供转角大玻璃窗采光，映入开阔市景，并将窗台改造为储物空间及工作枱，空间灵活多变；套浴保养新净，配备浴缸。

另外一房已有订造家私系列，包括睡床、床头柜、书柜及书枱等，住户可携轻装入住。厨房设三边工作枱面，连同上下列厨柜空间，可轻松收纳厨具及食材，同时有齐全厨电。

由新世界发展的柏蔚山，由3座组成，提供超过600伙，并设健身房、游泳池及儿童游乐等设施。 交通方面，由项目徒步到港铁北角站少于10分钟。

放盘单位资料

物业名称：柏蔚山
地址：北角继园街1号
楼龄：7年
单位：2座中层A室 
实用面积：804方呎
间隔：3房1套连工人套房
叫价：1800万
呎价：22388元
代理行：世纪21日升地产
电话：9810 3298（陈先生）

 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
7小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
8小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
突发
1小时前
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
5小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
8小时前
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
时事热话
4小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
2026-02-03 13:30 HKT
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
时事热话
8小时前